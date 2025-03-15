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Сезон проката электросамокатов начался в Минске

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Сезон проката электросамокатов стартовал в белорусской столице.

Источник: Sputnik.by

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне на улицах города появятся более 14,5 тысячи единиц для кикшеринга (проката электрических самокатов).

Власти сообщали о планах повышения культуры вождения среди пользователей этих средств персональной мобильности, в том числе посредством проведения профилактических мероприятий с родителями учащихся школ. В частности, Минск планировал использовать опыт Москвы по ограничениям для электросамокатов.

Ограничения для электросамокатов

Ранее для шеринговых самокатов ограничили скорость до 15 км/ч в нескольких минских зонах (в парках Победы, имени Грековой, Челюскинцев, вблизи ТРЦ Galileo и Комаровского рынка и других), а также до 20 км/ч на улицах Машерова, Тимирязева, Сурганова, Московской, Суражской, Вокзальной, Могилевской, Аранской, Первомайской и Змитрока Бядули.

По всей остальной территории столицы можно передвигаться не быстрее 25 км/ч. Это же действует для всех средств персональной мобильности, в том числе моноколес.

Также в белорусской столице уже есть зоны, полностью закрытые для движения прокатных самокатов.