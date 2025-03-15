Сезон проката электросамокатов начался в Минске

Ранее для шеринговых самокатов ограничили скорость до 15 км/ч в нескольких минских зонах (в парках Победы, имени Грековой, Челюскинцев, вблизи ТРЦ Galileo и Комаровского рынка и других), а также до 20 км/ч на улицах Машерова, Тимирязева, Сурганова, Московской, Суражской, Вокзальной, Могилевской, Аранской, Первомайской и Змитрока Бядули.