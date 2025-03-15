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Власти Уфы выставили на торги три объекта культурного наследия

В Уфе частникам продадут три исторических здания.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы объявила аукцион на три исторических здания, которые находятся в муниципальной собственности. Объекты будут проданы с условием их реставрации и приспособления под современное использование.

Отдельными лотами выставлены:

— «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича» на улице Коммунистической, 38 (площадь — 464 квадратных метров);

— здание из «Ансамбля застройки города Черниковска 1950-х годов» на улице Победы, 22 (площадь — 637 квадратных метров);

— «Дом Желтоуховых» на улице Чернышевского, 108 (площадь — 277 квадратных метров).

Мэр столицы Ратмир Мавлиев ранее неоднократно отмечал необходимость уделять особое внимание сохранению и восстановлению исторических зданий. Приоритетным направлением в этой сфере стала передача ОКН частным инвесторам через открытые торги.

С победителями аукциона власти заключат договор купли-продажи, который предусматривает обязательное проектирование и реставрацию объекта. Все работы по сохранению исторического наследия будут финансироваться за счет внебюджетных средств.

Заявки на участие в аукционе будут принимать еще 15 дней — до 30 марта. Подведение итогов и определение победителей состоится 4 апреля.

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