Власти Уфы выставили на торги три объекта культурного наследия

Администрация Уфы объявила аукцион на три исторических здания, которые находятся в муниципальной собственности. Объекты будут проданы с условием их реставрации и приспособления под современное использование.
Отдельными лотами выставлены:
— «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича» на улице Коммунистической, 38 (площадь — 464 квадратных метров);
— здание из «Ансамбля застройки города Черниковска 1950-х годов» на улице Победы, 22 (площадь — 637 квадратных метров);
— «Дом Желтоуховых» на улице Чернышевского, 108 (площадь — 277 квадратных метров).
Мэр столицы Ратмир Мавлиев ранее неоднократно отмечал необходимость уделять особое внимание сохранению и восстановлению исторических зданий. Приоритетным направлением в этой сфере стала передача ОКН частным инвесторам через открытые торги.
С победителями аукциона власти заключат договор купли-продажи, который предусматривает обязательное проектирование и реставрацию объекта. Все работы по сохранению исторического наследия будут финансироваться за счет внебюджетных средств.
Заявки на участие в аукционе будут принимать еще 15 дней — до 30 марта. Подведение итогов и определение победителей состоится 4 апреля.
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