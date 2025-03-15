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Первая студенческая семья в Омской области получила выплату в 100 тысяч рублей

У пары появилась на свет чудесная дочка Ева.

Источник: Комсомольская правда

Молодые родители — Дарья и Максим Игнатовы учатся на очных отделениях вузов. Максим является студентом Омского автобронетанкового инженерного института, Дарья — ОмГАУ. В данный момент девушка находится в академическом отпуске по уходу за ребенком.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко на своей страничке в Telegram, у пары родилась дочка Ева.

«Желаю семье счастья и благополучия. Мы всегда рядом и готовы подержать», — написал Виталий Хоценко в социальных сетях", — тепло поздравил молодых родителей Виталий Хоценко.

Мера поддержки заработала в Омской области с 1 января 2025 года. Выплата в размере 100 тысяч рублей полагается студенческим семьям по случаю рождения ребенка.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области в феврале на свет появились 1102 ребенка.