Тепло на Южном Урале не сдается, но 16 марта немного отступит

В воскресенье будет облачно с прояснением. Ночью прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами — умеренные. Днем в северной половине осадки в виде дождя, мокрого снега, в южной — преимущественно без осадков.
В отдельных районах вероятны гололедные явления. Ветер: ночью западный, юго-западный, днем — юго-восточный, восточный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 2−7, на крайнем юге — до 11 тепла.
Непосредственно в Челябинске 16 марта осадки, преимущественно в виде дождя, днем — небольшие, ночью от нуля до плюс 2, днем плюс 4−6.