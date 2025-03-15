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Тепло на Южном Урале не сдается, но 16 марта немного отступит

Тепло на Южном Урале не сдается, но 16 марта немного отступит, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 757 мм рт. ст. +7°

В воскресенье будет облачно с прояснением. Ночью прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами — умеренные. Днем в северной половине осадки в виде дождя, мокрого снега, в южной — преимущественно без осадков.

В отдельных районах вероятны гололедные явления. Ветер: ночью западный, юго-западный, днем — юго-восточный, восточный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 13 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 2−7, на крайнем юге — до 11 тепла.

Непосредственно в Челябинске 16 марта осадки, преимущественно в виде дождя, днем — небольшие, ночью от нуля до плюс 2, днем плюс 4−6.