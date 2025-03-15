Женщина живёт с собакой в машине посреди омского микрорайона

«Вижу, что собака постоянно находится в машине, вне зависимости от времени года и времени суток. Может быть, и бывают моменты, когда она гуляет с собакой, но лично я ни разу этого не видела», — рассказала нашему корреспонденту жительница одного из домов неподалёку.