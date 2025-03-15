Женщина живёт с собакой в машине посреди омского микрорайона

Жители 11-го микрорайона на Левом берегу Омска обеспокоены состоянием собаки, которая живёт вместе с хозяйкой, по словам жителей ближайших домов, в машине. Об этом порталу Om1.ru Омск рассказал читатель.
«Скорее всего, собака там живёт. Хотим найти новый дом. Поспрашивала у жителей дома: хозяйка есть, а живёт она в машине! Эта собака постоянно находится в машине, и зимой, и летом, и ночью, и днём. На протяжении уже лет шести точно», — сообщил читатель.
Местные жители рассказали, что машина припаркована у домов 22 и 22/2 по улице 70 лет Октября. Хозяйку вместе с питомцем замечают в автомобиле уже не первый год.
«Вижу, что собака постоянно находится в машине, вне зависимости от времени года и времени суток. Может быть, и бывают моменты, когда она гуляет с собакой, но лично я ни разу этого не видела», — рассказала нашему корреспонденту жительница одного из домов неподалёку.
По информации сайта bip.ru, автомобиль, в котором живёт женщина, марки «Спутник». Его выпустили в 1999 году, тогда же машину поставили на учёт. В 2014 году у неё сменился владелец. В 2019 году машина попала в ДТП в Омской области, наехала на стоящее транспортное средство. Дальнейшая судьба авто неизвестна.
Портал Om1.ru Омск запросил дополнительную информацию по этой ситуации. Ответ будет опубликован позже.