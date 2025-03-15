«Диагностируют у одного из 100 детей». Белорусский ученый объяснила, почему аутизм у детей стал встречаться чаще

Белорусский ученый рассказал, почему аутизм стал встречаться гораздо чаще, пишет БелТА.
Так, если пять лет назад аутизм был у каждого 150 ребенка, то сейчас, по данным ВОЗ, его диагностируют у одного из 100 детей.
Врач-психотерапевт Татьяна Емельянцева, объяснила, что и диагноз стали лучше ставить, но и аутизм как заболевание стал встречаться чаще.
При этом доктор медицинских наук отметила, что причины аутизма могут быть разными. Данное заболевание является расстройством нейропсихического развития, и в каких-то случаях речь идет о наследственной слабости нервной системы.
— Например, рождается двое детей, и у обоих аутизм. Такое бывает, хотя и совершенно не обязательно, — пояснила она.
К заболеванию также может привести проблема беременности и родов, когда происходит «поломка закладки нервной системы», но так как это расстройство развития, то оно не приобретается, а ребенок с ним рождается. Проявление клинических феноменов слабости функционирования нервной системы видно в задержке речевого развития и коммуникациях.
Например, при сенсорной перегрузке ребенок-аутист не общается с другими детьми, так как для него в этот момент чересчур много зрительной, слуховой информации. Такие дети также трудно обучаемы, так как необходимо привлечение их внимания, человек должен им понравится, они ему должны поверить. Коммуникация с ребенком должна удерживаться, чтобы он обучился чему-то. Но такие дети быстро устают.
— Если у ребенка с СДВГ функционал мозга в минусе от 5 до 25% (легкие и тяжелые формы), то при аутизме — это минус 25 — 75%, — прокомментировала специалист.
Но еще врач-психотерапевт добавила, что узкий коридор доступа информации в обучении, к сожалению, зачастую может сохраняться и переходить во взрослую жизнь.
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