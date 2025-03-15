«Диагностируют у одного из 100 детей». Белорусский ученый объяснила, почему аутизм у детей стал встречаться чаще

Например, при сенсорной перегрузке ребенок-аутист не общается с другими детьми, так как для него в этот момент чересчур много зрительной, слуховой информации. Такие дети также трудно обучаемы, так как необходимо привлечение их внимания, человек должен им понравится, они ему должны поверить. Коммуникация с ребенком должна удерживаться, чтобы он обучился чему-то. Но такие дети быстро устают.