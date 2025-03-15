Владимир Путин удостоил Красноярский оркестр имени Бардина высокой награды

Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщило министерство культуры Красноярского края.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении филармонического оркестра имени А. Ю. Бардина орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Оркестр был основан в Красноярске в 1993 году. С 1 мая 1995 года им руководил заслуженный деятель искусств России Анатолий Бардин. С 2012 года оркестр носит его имя.
С 2010 года оркестром руководит заслуженный артист Красноярского края Валерий Шелепов.
В разные годы с оркестром выступали крупнейшие музыканты России: Любовь Казарновская, Елена Образцова, Зураб Соткилава, Борис Штоколов, Артур Эйзен, Иосиф Кобзон, Александр Цыганков и Дмитрий Хворостовский, который назвал коллектив «лучшим оркестром народных инструментов России».
«Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина с 2022 года относится к числу особо ценных объектов культурного наследия края. Оркестр ежегодно проводит десятки концертов, принимает участие во всех значимых краевых событиях, много гастролирует, имеет множество заслуженных наград. И я рад поздравить коллектив с очередным признанием! Орден — это еще одно подтверждение, что оркестр продолжает удерживать высокую профессиональную планку, а его деятельность приносит большой вклад в культуру региона и всей страны!» — сказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
На сегодняшний день в оркестр входят 64 музыканта. В репертуаре более 4 тысяч произведений.
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