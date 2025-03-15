Владимир Путин удостоил Красноярский оркестр имени Бардина высокой награды

«Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина с 2022 года относится к числу особо ценных объектов культурного наследия края. Оркестр ежегодно проводит десятки концертов, принимает участие во всех значимых краевых событиях, много гастролирует, имеет множество заслуженных наград. И я рад поздравить коллектив с очередным признанием! Орден — это еще одно подтверждение, что оркестр продолжает удерживать высокую профессиональную планку, а его деятельность приносит большой вклад в культуру региона и всей страны!» — сказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.