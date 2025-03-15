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Несмотря на погоду: в 2 районах Беларуси ограничено посещение лесов

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Посещение лесных массивов ограничено в субботу в двух районах Беларуси, следует из интерактивной карты на сайте Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, ограничения действуют в Лунинецком и Ганцевичском районах Брестской области.

В остальных регионах республики посещение лесов разрешено.

Ранее в начале марта Минлесхоз сообщал о сложной пожароопасной обстановке на фоне весеннего потепления и просил жителей республики воздержаться от посещения лесов. Только за одни сутки в республике было зафиксировано 23 лесных пожара, больше всего случаев — одиннадцать — именно в Брестской области.

В ряде регионов страны были введены запреты на посещения лесных массивов. Однако погодные условия в стране изменились. Так, снег выпал почти по всей Гомельской, Брестской и Могилевской областей, а также частично в Минской и Гродненской областях. Местами отмечались сугробы высотой 14−16 сантиметров. Поэтому по состоянию на утро субботы ограничения остались всего в двух районах.