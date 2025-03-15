Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро ведется методом ручной проходки

Строительство первой за 70 лет станции на Кольцевой линии Московского метрополитена — «Достоевской» — ведется горным способом, с использованием средств малой механизации. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Впервые за последние 70 лет строим на Кольцевой линии новую станцию — “Достоевскую”. Работы ведутся в историческом центре Москвы, рядом с действующей веткой. Открытый котлован здесь невозможен, поэтому применяется горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что в настоящее время рабочие монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры.

«Чтобы ускорить строительство, увеличим количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два. Сейчас прокладывают правый и левый обходные тоннели: на время строительства станции по ним будут ходить составы Кольцевой линии», — подчеркнул мэр.

По его словам, новая станция улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Второй вестибюль значительно сократит путь от метро до многофункционального комплекса «Олимпийский».