Собянин: Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро ведется методом ручной проходки

«Чтобы ускорить строительство, увеличим количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два. Сейчас прокладывают правый и левый обходные тоннели: на время строительства станции по ним будут ходить составы Кольцевой линии», — подчеркнул мэр.