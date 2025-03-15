Собянин: Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро ведется методом ручной проходки

«Впервые за последние 70 лет строим на Кольцевой линии новую станцию — “Достоевскую”. Работы ведутся в историческом центре Москвы, рядом с действующей веткой. Открытый котлован здесь невозможен, поэтому применяется горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации», — написал Сергей Собянин.
Он отметил, что в настоящее время рабочие монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры.
«Чтобы ускорить строительство, увеличим количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два. Сейчас прокладывают правый и левый обходные тоннели: на время строительства станции по ним будут ходить составы Кольцевой линии», — подчеркнул мэр.
По его словам, новая станция улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Второй вестибюль значительно сократит путь от метро до многофункционального комплекса «Олимпийский».