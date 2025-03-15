Разработан первый в России VR-тренажер по тактической медицине

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тренажер по тактической медицине с использованием технологии виртуальной реальности разработала Военно-медицинская академия (ВМА) им. С. М. Кирова совместно с Самарским государственным медицинским университетом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«Такого тренажера в России на данный момент нет. Он включает в себя те сценарии, которые были разработаны Военно-медицинской академией и были реализованы в виртуальной реальности. Главное ноу-хау, что это первый симулятор тактической медицины в нашей стране», — сказал руководитель проекта Дмитрий Губарев. Среди основных целей обучения с помощью VR-технологии он выделил оказание первой помощи и самопомощи в красной зоне, а также помощи уже другому пострадавшему.
По его словам, было разработано несколько сценариев подготовки к осуществлению самопомощи — в красной зоне при различных ранениях, в том числе огнестрельных, а также сценарии в желтой зоне, включающие помощь другому человеку.
Губарев пояснил, что преимущество виртуальных симуляторов заключается в том, что они позволяют погрузить человека в те или иные ситуации. «Теоретические алгоритмы максимально быстро усваиваются у нас в голове, и уже, соответственно, когда они окажутся действительно в каких-то экстремальных ситуациях, они быстрее будут оказывать помощь», — отметил руководитель проекта.
В пресс-службе академии подчеркнули, что тренажер создан для реализации образовательных курсов по тактической медицине в образовательных организациях среднего и высшего образования. VR-тренажер будет способствовать популяризации навыков отработки и умений оказания первой помощи среди молодежи в понятной и удобной форме.
«Такие проекты позволяют охватить большую аудиторию, так как знания, которые даются в этих курсах, пригодятся не только во время боевых действий, но и при других экстремальных ситуациях: природных или техногенных катастрофах, ДТП», — отметил заместитель начальника ВМА имени Кирова по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.