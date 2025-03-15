Разработан первый в России VR-тренажер по тактической медицине

«Такого тренажера в России на данный момент нет. Он включает в себя те сценарии, которые были разработаны Военно-медицинской академией и были реализованы в виртуальной реальности. Главное ноу-хау, что это первый симулятор тактической медицины в нашей стране», — сказал руководитель проекта Дмитрий Губарев. Среди основных целей обучения с помощью VR-технологии он выделил оказание первой помощи и самопомощи в красной зоне, а также помощи уже другому пострадавшему.