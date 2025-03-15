Могилевчанка купила рыбные деликатесы в интернете, но пошла в милицию

Так, в Ленинское РУВД Могилева обратилась 41-летняя горожанка, которая стала жертвой мошенников. Могилевчанка нашла в сети объявление о продаже недорогих рыбных деликатесов и откликнулась на него. Общительный «продавец» попросил 100% предоплаты. Но после получения денег продавец перестал выходить на связь, заблокировал аккаунт покупательницы. Оставшись без рыбы, женщина пошла в милицию.