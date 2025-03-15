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Могилевчанка купила рыбные деликатесы в интернете, но пошла в милицию

Жительница Могилева заплатила за рыбные деликатесы и заявила об этом в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве ищут мошенников, которые оставили могилевчанку без рыбных деликатесов. Подробности рассказал телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.

Так, в Ленинское РУВД Могилева обратилась 41-летняя горожанка, которая стала жертвой мошенников. Могилевчанка нашла в сети объявление о продаже недорогих рыбных деликатесов и откликнулась на него. Общительный «продавец» попросил 100% предоплаты. Но после получения денег продавец перестал выходить на связь, заблокировал аккаунт покупательницы. Оставшись без рыбы, женщина пошла в милицию.

— Сомневаясь в добросовестности продавца, гражданину следует воздержаться от покупки или договориться об оплате товара при получении почтового отправления с использованием наложенного платежа, — прокомментировали в милиции.

Между тем МАРТ Беларуси сказал о важном изменении для пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Ранее МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси. Также МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.