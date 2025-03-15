С 17 по 19 марта в Ростовской области ожидается похолодание

На следующей неделе, с 17 по 19 марта, в Ростовской области прогнозируют резкое похолодание. Температура упадет на 10−15 градусов, сообщает пресс-служба администрации Ростова со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Непогода коснется не только донской столицы, но и других муниципалитетах Ростовской области. Так, в первые дни новой рабочей недели, с 17 по 18 марта, в западной части региона ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем — от +7 до +12, а местами до +16. В южных и восточных районах ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем — от +14 до +19, а на юго-востоке температура может достичь +23 градусов.
Однако уже с 18 по 19 марта ситуация изменится. Температура начнет стремительно снижаться: утром и днем она составит от −2 до +3 градуса, а на юге и юго-востоке — от +5 до +10. В этот период прогнозируют обильные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега, что может привести к гололедице на дорогах и налипанию мокрого снега на проводах и деревьях.
С 19 марта ночью похолодает до 0…-5 градусов, а местами до −7. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 градусов. Осадки прекратятся, но ветер сменится с юго-западного на северный и усилится до 18 м/с.