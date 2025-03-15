С 17 по 19 марта в Ростовской области ожидается похолодание

Непогода коснется не только донской столицы, но и других муниципалитетах Ростовской области. Так, в первые дни новой рабочей недели, с 17 по 18 марта, в западной части региона ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, днем — от +7 до +12, а местами до +16. В южных и восточных районах ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем — от +14 до +19, а на юго-востоке температура может достичь +23 градусов.