Медики Башкирии намерены вылечить всех пациентов с гепатитом C к 2030 году

Болезнь лечат бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. В этом году такую помощь получат 2 586 жителей Башкирии. Однако специалисты предостерегают: гепатит С нередко протекает без каких-либо симптомов, и потому, отказываясь от регулярных обследований, человек рискует получить серьезные осложнения, которые включают в себя повреждения печени.