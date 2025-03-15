Медики Башкирии намерены вылечить всех пациентов с гепатитом C к 2030 году

В Башкирии зафиксировано около 13 тысяч пациентов с гепатитом C. Об этом со ссылкой на данные Федерального регистра рассказал в беседе с изданием с UfaTime.ru главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.
Мухаметзянов отметил, что число пациентов с таким диагнозом постепенно снижается, так как успешно вылеченные люди из списка исключаются. Сообщество медиков республики поставило перед собой цель — к 2030 году полностью вылечить всех пациентов гепатитом С.
Болезнь лечат бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. В этом году такую помощь получат 2 586 жителей Башкирии. Однако специалисты предостерегают: гепатит С нередко протекает без каких-либо симптомов, и потому, отказываясь от регулярных обследований, человек рискует получить серьезные осложнения, которые включают в себя повреждения печени.
Еще Азат Мухаметзянов напомнил, что ключевым способом передачи вируса гепатита C являются инъекции наркотиков и незащищенный секс. Тем не менее, заражение еще может произойти и в медицинских учреждениях, салонах красоты и стоматологических клиниках.
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