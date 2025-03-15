В школах Ростовской области закупят дозиметры и защитные костюмы

Закупка проводится в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети». Для школ региона приобретут 743 легких защитных костюма Л-1, которые предназначены для защиты от радиационной пыли, химических и бактериологических воздействий. Стоимость закупки составит около 5,9 миллиона рублей.