В школах Ростовской области закупят дозиметры и защитные костюмы

Министерство образования Ростовской области планирует закупить дозиметры и защитные костюмы от радиоактивной пыли. На эти цели выделено порядка 13,6 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Закупка проводится в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети». Для школ региона приобретут 743 легких защитных костюма Л-1, которые предназначены для защиты от радиационной пыли, химических и бактериологических воздействий. Стоимость закупки составит около 5,9 миллиона рублей.
Кроме того, школы получат 743 бытовых электронных дозиметра-радиометра. Эти устройства позволят измерять уровень бета- и гамма-излучений. На закупку дозиметров планируется потратить примерно девять миллионов рублей.