МАРТ: интернет-магазины обяжут отвечать на электронные обращения покупателей

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на электронные обращения покупателей, рассказали в Национальном пресс-центре Беларуси.
Так, с 11 июля 2025-го в Беларуси установят ряд обязательств для интернет-площадок. Например, должно будет обеспечиваться заключение договора, покупатель будет заполнять электронную форму заказа. С точки зрения защиты прав потребителей это важно, так как будет фиксироваться юридически значимое действие.
— При этом должна быть возможность проверки заказа и исправления ошибок до завершения оформления, — прокомментировала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.
Но еще с 11 июля станет обязательной техническая возможность, чтобы покупатель могут подать обращение в электронной форме о нарушении его прав, а также получение ответа на такие обращения. На данный момент по законодательству субъекты хозяйствования не обязаны отвечать на электронное обращение, если они сами не приняли такое решение.
— Для государственных органов такая обязанность есть, для иных организаций нет, — подчеркнула представитель МАРТ.
И в итоге при большой удаленности офиса интернет-магазина у покупателя просто нет возможности поехать и оставить письменную претензию.
— Поэтому субъекты обязаны будут рассматривать и электронное обращение, — указала она.
Еще владельцев интернет-площадок обяжут предоставлять покупателю подтверждение заключения договора. Так, будут приниматься меры для соблюдения продавцами требований законодательства о торговле и защите прав потребителей, защите информации, в том числе персональных данных. Еще будет пресекаться реализация продажи в интернете товаров, которые ограничены в обороте и не соответствуют требованиям законодательства. Они будут должны содействовать потребителям в защите их законных прав.
Между тем МАРТ Беларуси сказал о важном изменении для пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Также МАРТ сообщил, что интернет-магазины могут перейти только на безналичный расчет.
Ранее МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси. И еще МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.