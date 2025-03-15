МАРТ: интернет-магазины обяжут отвечать на электронные обращения покупателей

Но еще с 11 июля станет обязательной техническая возможность, чтобы покупатель могут подать обращение в электронной форме о нарушении его прав, а также получение ответа на такие обращения. На данный момент по законодательству субъекты хозяйствования не обязаны отвечать на электронное обращение, если они сами не приняли такое решение.