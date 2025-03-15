Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В выходные в Башкирии будет сыро и тепло

В эти выходные в Башкирии будет сыро и тепло. По прогнозам синоптиков, сегодня по республике местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем прогреется до +5,+10°.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 757 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

В воскресенье, 16 марта, ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем дожди, по северу со снегом, в северных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем +1,+6°.

В понедельник, 17 марта, осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. В отдельных районах ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,+8°.