В выходные в Башкирии будет сыро и тепло

В воскресенье, 16 марта, ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем дожди, по северу со снегом, в северных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем +1,+6°.