В выходные в Башкирии будет сыро и тепло

В воскресенье, 16 марта, ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем дожди, по северу со снегом, в северных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем +1,+6°.
В понедельник, 17 марта, осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. В отдельных районах ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,+8°.