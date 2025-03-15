«Напал на природоохранника и не сознался в суде, что ловил рыбу сетями и “кошкой”. Дерзкий браконьер под Лепелем напал на госинспектора, пытаясь сбежать

Как рассказали в суде, обвиняемый совместно с напарником, личность которого не была установлена, ночью с 12 на 13 мая 2024-го незаконно рыбачили на одном из водоемов Лепельщины. Браконьеры ловили рыбу в запрещенный период и использовали запрещенные орудия лова — лесковые сети, деревянную лодку, «кошку». В итоге они незаконно выловили 205 различных рыб, в том числе 21 красноперку, 12 лещей, двух линей, трех щук, 11 судаков, 38 окуней, 64 густера, 54 штук плотвы. Рыбу изъяли на месте. Ущерб, причиненный природе их действиями, составил 36 тысяч белорусских рублей.