«Напал на природоохранника и не сознался в суде, что ловил рыбу сетями и “кошкой”. Дерзкий браконьер под Лепелем напал на госинспектора, пытаясь сбежать

В Лепельском районе судили браконьера, напавшего на инспектора охраны животного и растительного мира. Подробности сообщила газета «Лепельскі край».
Так, на скамье подсудимых оказался житель Лепеля, которому инкриминировали незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, а также применении насилия в отношении должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Как рассказали в суде, обвиняемый совместно с напарником, личность которого не была установлена, ночью с 12 на 13 мая 2024-го незаконно рыбачили на одном из водоемов Лепельщины. Браконьеры ловили рыбу в запрещенный период и использовали запрещенные орудия лова — лесковые сети, деревянную лодку, «кошку». В итоге они незаконно выловили 205 различных рыб, в том числе 21 красноперку, 12 лещей, двух линей, трех щук, 11 судаков, 38 окуней, 64 густера, 54 штук плотвы. Рыбу изъяли на месте. Ущерб, причиненный природе их действиями, составил 36 тысяч белорусских рублей.
Однако при задержании фигурант оказал сопротивление и напал на госинспектора, пытаясь скрыться. На суде обвиняемый не признал свою вину ни в незаконной добыче рыбы, ни в нападении на инспектора.
Суд вынес обвинительный приговор, назначив мужчине 3,5 года «домашней химии», штраф 300 базовых величин (12,6 тысячи белрублей в марте 2025-го). Еще суд взыскал с обвиняемого полную сумму причиненного ущерба в доход государства. И также были удовлетворены исковые требования должностного лица, ему выплатят компенсацию морального вреда — 1000 белрублей. Дополнительно с браконьера взыскали сумму, эквивалентную стоимости незаконно добытой рыбы — 930,72 белрубля. А еще конфисковали в доход государства незаконные орудия лова — пять лесковых сетей, приспособление для извлечения сетей из воды.
Приговор еще может быть обжалован.
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