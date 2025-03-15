Глава Башкирии принял участие в защите программ развития трех республиканских вузов в рамках федерального проекта

Сегодня, 15 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в Москве принял участие в защите программ развития Уфимского университета науки и технологий, Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета в рамках федерального проекта «Приоритет 2030». Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
По словам Хабирова, участие республиканских вузов в программе стратегического лидерства с 2022 года уже позволило привлечь значительные федеральные средства. Он также подчеркнул, что благодаря этому удалось существенно обновить материально-техническую базу учебных заведений, закупить новое оборудование и сделать прорыв в области научных и высокотехнологичных разработок.
Глава республики добавил, что все это способствует тому, что Башкирия удерживает лидерские позиции в рейтинге научно-технологического развития регионов России.
— Продолжаем двигать вперед науку и высшую школу республики. Реализуем программу научно-технологического развития до 2030 года, которую уже признали одной из лучших в стране. Работаем дальше, — заявил руководитель региона.
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