Глава Башкирии принял участие в защите программ развития трех республиканских вузов в рамках федерального проекта

По словам Хабирова, участие республиканских вузов в программе стратегического лидерства с 2022 года уже позволило привлечь значительные федеральные средства. Он также подчеркнул, что благодаря этому удалось существенно обновить материально-техническую базу учебных заведений, закупить новое оборудование и сделать прорыв в области научных и высокотехнологичных разработок.