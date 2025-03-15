Рособрнадзор провел апробацию тестов по русскому языку на детях мигрантов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рособрнадзор провел апробацию материалов тестирования по русскому языку на детях мигрантах, которые уже обучаются в российских школах, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Рособрнадзором была организована разработка диагностических материалов и их экспертное обсуждение. Кроме того, была проведена апробация разработанных материалов на детях, имеющих иностранное гражданство и уже обучающихся в российских школах», — говорится в сообщении.
Ранее Минпросвещения РФ приказами утвердило уровень знаний русского языка, достаточный для сдачи тестирования. Рособрнадзор, в свою очередь, постановил, что для успешного прохождения аттестации ребенку мигранта необходимо набрать три балла.
Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы РФ начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.