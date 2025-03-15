Бульвар Архитекторов в Омске готов к сдаче лишь на 54%

В Омске озвучили точную готовность к сдаче бульвара Архитекторов. Депутаты Горсовета направили запрос и получили новые данные. Объект на данный момент готов на 54%.
Сейчас уже завершены основные работы по укладке новой ливневки, основание дороги, тротуаров и велодорожек, а также уложен асфальт и установлены бордюры. Проведены также работы по переустройству кабельных линий и сетей газоснабжения.
Изначально планировалось завершить реконструкцию к 20 декабря 2024 года. Однако, обнаружение неучтенных инженерных сетей потребовало внесения изменений в проект, что привело к увеличению сроков и сметной стоимости объекта в общей сложности до 2 миллиардов рублей.
Несмотря на задержки, вице-губернатор Курманов заявил о планах открыть движение по обновленному бульвару уже к июлю, через 3−4 месяца.
Ранее мы писали, что мост у Телецентра в Омске полностью откроют для движения в 2026 году.