Рейс маршрутом Иркутск-Москва будет задержан до 23:40 15 марта

Сегодня, 15 марта, в аэропорту Иркутска произошла задержка вылета рейса крупной авиакомпании, следовавшего по маршруту «Иркутск — Москва (Домодедово)». Самолет, который должен был вылететь в 11:15 по местному времени, будет задержан до 23:40 по решению авиакомпании. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.