Рейс маршрутом Иркутск-Москва будет задержан до 23:40 15 марта

Сегодня, 15 марта, в аэропорту Иркутска произошла задержка вылета рейса крупной авиакомпании, следовавшего по маршруту «Иркутск — Москва (Домодедово)». Самолет, который должен был вылететь в 11:15 по местному времени, будет задержан до 23:40 по решению авиакомпании. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой контролируется предоставление пассажирам задержанного рейса услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, — рассказывают в ведомстве.
Для оперативного решения вопросов сотрудники транспортной прокуратуры организовали личный прием пассажиров в аэропорту. Это позволяет быстро реагировать на жалобы и обеспечивать соблюдение прав путешественников.
Сейчас транспортная прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить их права.