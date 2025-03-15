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В Екатеринбурге умер известный историк и краевед Сергей Агеев

В Екатеринбурге на 76-м году жизни умер историк и краевед Сергей Агеев.

Не стало известного историка и краеведа Сергея Агаева. Мужчина умер на 76-м году жизни. Большую часть жизни он посвятил изучению истории завода и соцгорода Уралмаш.

— Сергей Степанович очень любил свое дело и буквально горел им, с жаром отстаивая свою точку зрения, — написала сотрудница музея истории города Ирина Костерина в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Степанович был заместителем директора Музея истории Уралмашзавода. Историк написал книги «Неизвестный Уралмаш», «Главный коридор Уралмашзавода», «Рязановы — купцы екатеринбургские», «Удивительный Екатеринбург» и мечтал завершить новую, которая бы рассказывала о людях, живущих на Уралмаше.

Сергей Агаев сам родился и вырос на Уралмаш. Его предки трудились на уральских заводах с 1794 года.