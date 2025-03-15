Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изменилось трамвайное сообщение на некоторых маршрутах в Минске

МИНИСК, 15 мар — Sputnik. Некоторые трамвайные маршруты временно изменятся в столице с воскресенья, об этом сообщили в пресс-службе ГП «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

Причиной такого решения стали ремонтные работы, которые продлятся полтора месяца — с 15 марта по 30 апреля 2025 года.

С воскресенье изменится:

  • трасса трамвайного маршрута № 3 со стороны ДС «Серебрянка» до ОП «Змитрока Бядули», который следует от Козлова по Платонова, Чапаева, Бядули, в обратную сторону — по З. Бядули, Козлова и далее по маршруту;
  • отменяется работа трамвайных маршрутов № 4, 5;
  • временно в качестве компенсационного маршрута начнет работать автобус № 903 «Червякова — Проспект Независимости».