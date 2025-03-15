Изменилось трамвайное сообщение на некоторых маршрутах в Минске

Причиной такого решения стали ремонтные работы, которые продлятся полтора месяца — с 15 марта по 30 апреля 2025 года.
С воскресенье изменится:
- трасса трамвайного маршрута № 3 со стороны ДС «Серебрянка» до ОП «Змитрока Бядули», который следует от Козлова по Платонова, Чапаева, Бядули, в обратную сторону — по З. Бядули, Козлова и далее по маршруту;
- отменяется работа трамвайных маршрутов № 4, 5;
- временно в качестве компенсационного маршрута начнет работать автобус № 903 «Червякова — Проспект Независимости».