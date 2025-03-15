«Нельзя давить жабьи парочки». Водителей предупредили из-за серых жаб на дорогах Беларуси

В Беларуси водителей призвали быть внимательными из-за серых жаб на дорогах, рассказали в соцсетях нацпарка «Припятский».
Сотрудники нацпарка сообщили, что резкое весеннее потепление привело к началу нереста жаб, лягушек и тритонов. Поэтому водителям следует быть аккуратными на автодорогах вблизи водоемов.
Также начался нерест серых жаб, и земноводные активизировались. Жаб можно встретить не только у водоемов, но и на дорогах вблизи водных объектов.
Белорусских водителей попросили в этот активный период, проезжая через нацпарк снижать скорость, чтобы не раздавить «жабьи парочки». Но еще белорусы могут помогать жабам перейти через дорогу. Их можно убрать с проезжей части, перенеся в руках. Руки потом можно просто помыть, перчатки не нужны.
Напомним, территория нацпарка «Припятский» занимает юг Гомельской области, включает территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов.
Тем временем семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе: «Nissan по снегу занесло на встречную полосу».