«Нельзя давить жабьи парочки». Водителей предупредили из-за серых жаб на дорогах Беларуси

Белорусских водителей попросили в этот активный период, проезжая через нацпарк снижать скорость, чтобы не раздавить «жабьи парочки». Но еще белорусы могут помогать жабам перейти через дорогу. Их можно убрать с проезжей части, перенеся в руках. Руки потом можно просто помыть, перчатки не нужны.