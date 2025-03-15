Тепло и горячую воду отключат в части Иркутска 17 марта

В некоторых домах Иркутска 17 марта отключат отопление и горячую воду в связи с ремонтными работами. Об этом в Telegram-канале сообщил оператор тепловых сетей города.
«Будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации», — пояснил оператор.
Ремонт пройдёт на улицах Российская, 19, Розы Люксембург, 309а, Байкальская, 118 и Алмазная, 6. В связи с этим тепло и горячую воду отключат в Правобережном районе на Российской, 19, 19б, д и 21. По этим адресам тепла и воды не будет с 09:00 до 17:00.
В Ленском районе на улице Розы Люксембург, 297а и 309а отключение пройдёт с 09:00 до 15:00. В Октябрьском районе на Байкальской, 118 отопление и воду отключат с 14:00 до 19:00.
В Свердловском районе на Алмазной, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14−2, 14−3 и 14а, Вампилова, 2−2 и Мамина-Сибиряка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 отключение пройдёт с 10:00 до 16:00.