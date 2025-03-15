Тепло и горячую воду отключат в части Иркутска 17 марта

Ремонт пройдёт на улицах Российская, 19, Розы Люксембург, 309а, Байкальская, 118 и Алмазная, 6. В связи с этим тепло и горячую воду отключат в Правобережном районе на Российской, 19, 19б, д и 21. По этим адресам тепла и воды не будет с 09:00 до 17:00.