«Все дети находятся в реанимации». Минздрав сообщил о состоянии трех детей и четырех взрослых, пострадавших в аварии под Быховом

В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии семи пострадавших — трех детей и четырех взрослых — после жесткого ДТП под Быховом.
«Комсомолка» ранее писала о том, что семь человек, в том числе три ребенка пострадали в аварии в Быховском районе, когда «Ниссан» по снегу занесло на встречную полосу.
В Республиканском центре медицинского реагирования Минздрава проинформировали о том, что в аварии на М-8 пострадали семь человек, трое из которых — маленькие дети в возрасте 5, 6 и 7 лет.
Все пострадавшие были осмотрены специалистами трех бригад скорой помощи. Их направили на госпитализацию в Могилевскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а также Могилевскую областную детскую больницу.
— Все дети находятся в реанимационном отделении, — прокомментировали в Минздраве.
После ДТП у пациентов диагностировали сочетанные травмы, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. На момент написания статьи сообщалось, что врачи проводят консилиумы, а также диагностические исследования всем пострадавшим в аварии.
Тем временем водителей предупредили из-за серых жаб на дорогах Беларуси: «Нельзя давить жабьи парочки».
Но еще дерзкий браконьер под Лепелем напал на госинспектора, пытаясь сбежать: «Напал на природоохранника и не сознался в суде, что ловил рыбу сетями и “кошкой”.