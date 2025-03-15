Самолет из Нижневартовска в Уфу зафиксировал во время рейса ложную метку в системе предупреждения столкновения

Вчера утром, 14 марта, произошел инцидент с самолетом, выполнявшим рейс Нижневартовск-Уфа. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж доложил о срабатывании системы Traffic Collision Avoidance System в режиме Traffic Advisory, который предупреждает о возможном сближении с другим воздушным судном. Однако в данном районе другие воздушные суда отсутствовали, и на индикаторе воздушной обстановки других меток не наблюдалось.
Команда самолета приняла решение продолжить полет до аэропорта назначения. Сигнал срочности «Бедствие» не объявлялся, угрозы для пассажиров и членов экипажа не возникло.
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