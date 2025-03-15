Самолет из Нижневартовска в Уфу зафиксировал во время рейса ложную метку в системе предупреждения столкновения

Экипаж доложил о срабатывании системы Traffic Collision Avoidance System в режиме Traffic Advisory, который предупреждает о возможном сближении с другим воздушным судном. Однако в данном районе другие воздушные суда отсутствовали, и на индикаторе воздушной обстановки других меток не наблюдалось.