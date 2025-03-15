На 15 автобусах в Уфе установили систему «Говорящий город» для незрячих пассажиров

Как сообщили в минтрансе РБ, теперь в общественном транспорте смогут передвигаться незрячие пассажиры. С предложением внедрить такую систему обратился член Общественной палаты республики, инвалид по зрению Булат Сафин. Руководство республики услышало и поддержало эту идею и обустроило системой один из самых длинных маршрутов столицы Башкирии.
По словам Булата Сафина, такие системы работают в Москве и Санкт-Петербурге. И сегодня республика сделала большой шаг вперед.
В ведомстве пояснили, что незрячие пассажиры с помощью специального мобильного приложения либо радиоустройства. Они смогут отслеживать маршрут движения и получать информацию о номере автобуса, который движется в направлении к ним и есть ли там пандус.