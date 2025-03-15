«Нарциссы токсичны, ранункулюсы жевать не стоит, лепестки тюльпанов могут вызвать отравление». Специалисты сказали, чем опасно поедание цветов для видео

Белорусские специалисты сказали, чем грозит хайповое поедание тюльпанов или других цветов на камеру, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, в популярном у белорусов TikTok и других соцсетях набирает популярность тренд с поедание тюльпанов и других цветов на камеру. Порой интернетные горе-дегустаторы заявляют, что чувствуют в стеблях тюльпана гороховый привкус. Но специалисты отмечают, что тюльпан гороху ни разу не родственник.
Вообще, в Ботаническому саду НАН посчитали этот тренд даже опасным, так как ни стебли, ни листья, ни лепестки тюльпанов или других луковичных не могут употребляться в пищу.
— Например, луковицы гиацинтов и нарциссов содержат токсичные вещества и могут вызывать серьезное отравление. Более того, луковицы этих цветов обходят стороной даже мыши и насекомые, — прокомментировал экскурсовод Центрального Ботанического сада НАН Беларуси Ирина Аношенко.
Не советуют специалисты также жевать модные ранункулюсы из семейства лютиковых, так как ядовитые вещества содержатся едва ли не во всех частях этих растения. Ядовитым является и один из первоцветов — «ветреница дубравная».
При этом в кулинарии зачастую используют лепестки роз и ириса, цветы фиалки. Часто их используют в засахаренном виде, как декор для десертов и коктейлей, самостоятельную сладость. Еще закрепилась в кулинарии настурция, ее семена многим известные под названием «каперсы», употребляют в пищу и в сыром, и в маринованном виде.
В свою очередь флористы предостерегают от гастрономических экспериментов даже с плодовыми деревьями. И заметили, что нельзя есть зрелые плоды с растений, продающихся в цветочных магазинах — кумкват, каламондин, лимон.
Магазинные растения интенсивно обрабатываются и подкармливаются, чтобы выдержать транспортировку. Чтобы пробовать плоды следует подождать пока деревце даст второй урожай.
Тем временем водителей предупредили из-за серых жаб на дорогах Беларуси: «Нельзя давить жабьи парочки».