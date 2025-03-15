«Нарциссы токсичны, ранункулюсы жевать не стоит, лепестки тюльпанов могут вызвать отравление». Специалисты сказали, чем опасно поедание цветов для видео

При этом в кулинарии зачастую используют лепестки роз и ириса, цветы фиалки. Часто их используют в засахаренном виде, как декор для десертов и коктейлей, самостоятельную сладость. Еще закрепилась в кулинарии настурция, ее семена многим известные под названием «каперсы», употребляют в пищу и в сыром, и в маринованном виде.