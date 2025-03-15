Скончалась первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева

В 2016 году Жумадильдаева была избрана депутатом Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, где активно участвовала в работе Комитета по международным делам, обороне и безопасности. После завершения депутатских полномочий в 2021 году продолжила деятельность в сфере образования, занимая руководящие посты в ведущих образовательных организациях страны.