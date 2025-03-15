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Скончалась первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева

На 59-м году жизни скончалась первый вице-министр просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Пресс-служба Министерства просвещения РК

Наталья Жумадильдаева родилась 29 марта 1965 года в Темиртау. Ее педагогическая карьера началась в 1987 году с работы учителем начальных классов в школах Кызылорды и Алматы. Со временем она занимала должности заместителя директора, директора образовательных учреждений, а затем руководила Департаментом дошкольного образования Министерства просвещения.

В 2016 году Жумадильдаева была избрана депутатом Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, где активно участвовала в работе Комитета по международным делам, обороне и безопасности. После завершения депутатских полномочий в 2021 году продолжила деятельность в сфере образования, занимая руководящие посты в ведущих образовательных организациях страны.

В сентябре 2023 года она была назначена первым вице-министром просвещения Казахстана. Ее профессионализм и преданность делу сыграли важную роль в развитии системы образования страны.

За многолетний труд она была награждена орденом «Құрмет» и нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин». Коллеги отмечают ее искреннюю заботу о будущем поколении, ответственность и высокий профессионализм.

Мы всегда будем помнить Наталью Васильевну как доброго, светлого человека и настоящего профессионала. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

отметили в Министерстве просвещения