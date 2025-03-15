В Ростовской области без вести пропал 35-летний мужчина

В тот день мужчина вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики больше месяца прочесывают все близлежащие улицы и районы.