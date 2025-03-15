В Ростовской области без вести пропал 35-летний мужчина

В Ростове-на-Дону разыскивают 35-летнего Евгения Витальевича Колобова. Мужчина пропал 20 января 2025 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщила в поисковом отряде LizaAlert.
В тот день мужчина вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики больше месяца прочесывают все близлежащие улицы и районы.
Приметы Евгения: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Одежда, в которой он был в последний раз, неизвестна.
Последний раз мужчину видели больше месяца назад. Фото: LizaAlert.