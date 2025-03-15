В Самаре из-за аномального тепла 15 марта проснулись бабочки

Суббота, 15 марта, выдалась в Самаре необычайно теплой. Под ласковым мартовским солнышком проснулись первые бабочки. Самарцы заметили перезимовавших представителей видов «павлиний глаз» и «крапивница». 14 марта был побит температурный рекорд сразу на трех метеостанциях региона.
15 марта было многолюдно на набережной Самары. Люди прогуливались вдоль кромки воды, которая практически полностью освободилась ото льда, лишь отдельные льдины еще плавают по поверхности Волги. Снег на набережной тоже еще не везде сошел, но с такой погодой от воспоминаний о зиме скоро ничего не останется.
Впрочем, такая теплая погода задержится в Самарской области ненадолго. Уже через пару дней в регионе похолодает, предупредили в Приволжском УГМС.
— С перемещением через регион холодного атмосферного фронта ожидаются осадки смешанного характера, ветер сменит направление на северную четверть и температурный фон понизится, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Еще 16 марта местами по Самарской области может потеплеть до +12 градусов. А с понедельника, 17 марта, будет чуть прохладнее, днем — до +4…+9 градусов. В ночь на 18 марта и вовсе возможны заморозки, температура, по прогнозу, будет колебаться от −3 до +2 градусов.