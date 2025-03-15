В Самаре из-за аномального тепла 15 марта проснулись бабочки

15 марта было многолюдно на набережной Самары. Люди прогуливались вдоль кромки воды, которая практически полностью освободилась ото льда, лишь отдельные льдины еще плавают по поверхности Волги. Снег на набережной тоже еще не везде сошел, но с такой погодой от воспоминаний о зиме скоро ничего не останется.