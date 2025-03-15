Уфимские спасатели пришли на помощь вороне, которую угораздило запутаться в леске

В Уфе спасатели помогли вороне, которая запуталась в леске. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии, инцидент произошел у дома № 61/1 на улице Кремлевской.
Насчет происшествия в Единую дежурно-диспетчерскую службу обратилась местная жительница. Женщина заметила птицу, которая никак не могла взлететь с ветки дерева. Прибывшие на место сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ аккуратно освободили ворону от лески и отпустили ее на свободу.
В экстренной службе напомнили, что у спасателей существует приоритетность вызовов. Первоочередными являются те случаи, при которых существует угроза здоровью и жизни людей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.