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Уфимские спасатели пришли на помощь вороне, которую угораздило запутаться в леске

В Уфе спасатели помогли запутавшейся в леске вороне.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели помогли вороне, которая запуталась в леске. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы Башкирии, инцидент произошел у дома № 61/1 на улице Кремлевской.

Насчет происшествия в Единую дежурно-диспетчерскую службу обратилась местная жительница. Женщина заметила птицу, которая никак не могла взлететь с ветки дерева. Прибывшие на место сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ аккуратно освободили ворону от лески и отпустили ее на свободу.

В экстренной службе напомнили, что у спасателей существует приоритетность вызовов. Первоочередными являются те случаи, при которых существует угроза здоровью и жизни людей.

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