В Волгоградской области объявили три желтых уровня погодной опасности

В связи с капризами погоды жителям региона рекомендуется соблюдать все меры предосторожности. В частности, в ветреную погоду следует держаться подальше от шатких конструкций и сооружений — прежде всего речь идет о рекламных щитах. А водителям лучше всего поставить свои автомобили в гараж. При отсутствии такой возможности транспортное средство необходимо припарковать на безопасном расстоянии от деревьев и зданий.