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В Волгоградской области объявили три желтых уровня погодной опасности

Предупреждение будет действовать до позднего вечера 16 марта.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 100% 761 мм рт. ст. +7°

Согласно прогностическим картам Гидрометцентра РФ, в Волгоградской области ввели сразу три желтых уровня погодной опасности. Предупреждение объявлено из-за осадков, которые обрушатся на регион в последние дни недели, а также сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, в эти выходные в разных населенных пунктах региона ожидаются дожди и грозы. Выпадение осадков может продолжаться до позднего вечера воскресенья.

Неблагоприятные погодные условия будут сопровождаться мощным ветром — его порывы местами будут достигать 15−20 метров в секунду.

В связи с капризами погоды жителям региона рекомендуется соблюдать все меры предосторожности. В частности, в ветреную погоду следует держаться подальше от шатких конструкций и сооружений — прежде всего речь идет о рекламных щитах. А водителям лучше всего поставить свои автомобили в гараж. При отсутствии такой возможности транспортное средство необходимо припарковать на безопасном расстоянии от деревьев и зданий.