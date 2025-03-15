В Волгоградской области объявили три желтых уровня погодной опасности

Согласно прогностическим картам Гидрометцентра РФ, в Волгоградской области ввели сразу три желтых уровня погодной опасности. Предупреждение объявлено из-за осадков, которые обрушатся на регион в последние дни недели, а также сильного ветра.
По прогнозам синоптиков, в эти выходные в разных населенных пунктах региона ожидаются дожди и грозы. Выпадение осадков может продолжаться до позднего вечера воскресенья.
Неблагоприятные погодные условия будут сопровождаться мощным ветром — его порывы местами будут достигать 15−20 метров в секунду.
В связи с капризами погоды жителям региона рекомендуется соблюдать все меры предосторожности. В частности, в ветреную погоду следует держаться подальше от шатких конструкций и сооружений — прежде всего речь идет о рекламных щитах. А водителям лучше всего поставить свои автомобили в гараж. При отсутствии такой возможности транспортное средство необходимо припарковать на безопасном расстоянии от деревьев и зданий.