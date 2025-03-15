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Начал работу новый автобусный маршрут «Севастополь — Сочи»

Автобус отправляется из города ежедневно в 10:00, а в пункт назначения прибывает в 23:00.

Источник: Министерство транспорта Республики Крым

Начал работу новый автобусный маршрут «Севастополь — Сочи», сообщает Министерство транспорта Республики Крым.

Жители Севастополя получили дополнительную возможность с комфортом ездить в Сочи благодаря появлению нового маршрута. Начиная с 15 марта из города в олимпийскую столицу будет ездить микроавтобус «Мерседес» на 18 мест.

Автобус отправляется ежедневно в 10:00, затем заезжает на автовокзал Симферополя и добирается в пункт назначения в 23:00. А вот расписание обратного маршрута: выезд из Сочи в 19:00, прибытие в Севастополь — в 09:45.