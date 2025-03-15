Поезд Победы приедет в Севастополь повторно

В Крыму «Поезд Победы» в этом году сделал остановки в четырех городах. 12 марта он прибыл в Керчь, 13 марта — в Евпаторию, с 14 по 15 марта находится Севастополе, 16 прибудет в Симферополь и будет находиться в крымской столице до 18 числа.