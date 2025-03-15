Поезд Победы приедет в Севастополь повторно

«Я обратился к организаторам с просьбой продлить у нас пребывание “Поезда Победы”. Благодарен, что для Города-Героя сделали исключение: поезд вернется в Севастополь еще на один день», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Посещение интерактивной экспозиции во время повторного приезда Поезда будет доступно жителям города-героя 19 марта с 10 до 18 часов. Вход свободный, однако для посещения за сутки необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет на сайте поездпобеды.рф, напомнил Развожаев.
В Крыму «Поезд Победы» в этом году сделал остановки в четырех городах. 12 марта он прибыл в Керчь, 13 марта — в Евпаторию, с 14 по 15 марта находится Севастополе, 16 прибудет в Симферополь и будет находиться в крымской столице до 18 числа.
Проект «Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.
Для экспозиций подготовили 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Все это благодаря световым и звуковым эффектам воссоздает воздушные бои и массированные танковые атаки, показывает картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.