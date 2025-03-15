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Для жителей Башкирии конец недели выдастся снежным и ветреным

В Башкирии прогнозируют туман, дожди, снегопады и ветер до 18 м/с.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 16 марта, погода в Башкирии будет нестабильной. Об этом рассказали синоптики республики.

Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Этой ночью они будут небольшими, а днем в некоторых городах и районах усилятся.

Ночью и утром в некоторых городах и районах возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также на дорогах образуются снежные накаты и гололедица.

Ветер будет юго-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 8−13 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать 18 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит от −2 до +3°, днем — от +3 до +8°.

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости в тумане и осадках — местами до 500 и менее метров.

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