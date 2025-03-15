Вспышка кори в Молдове: возраст заболевших составляет от 2 до 17 лет

По свежим данным доклада ВОЗ, заболеваемость корью в Европе достигла максимальных показателей за последние 25 лет. В прошлом году там было зарегистрировано 127 350 случаев заражения — вдвое больше, чем в 2023. Последний раз такие цифры регистрировались в Европе в 1997 году.