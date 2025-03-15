Вспышка кори в Молдове: возраст заболевших составляет от 2 до 17 лет

Всего с начала этого года в Молдове зафиксировано 20 случаев заражения.
В пяти случаях люди заболели за границей — в Румынии и Украине. Лабораторно подтверждены 14 случаев: 6 — в Кишиневе и 8 — в Чимишлии. Возраст заболевших составляет от 8 месяцев до 17 лет.
В зоне риска дети разных возрастов, в том числе и младенцы, не достигшие возраста вакцинации против кори. антитела.
В 2024 году в Республике Молдова было подтверждено 216 случаев кори, притом что в 2023 году было зарегистрировано всего 3 случая. В 2022 году заражений выявлено не было.
По свежим данным доклада ВОЗ, заболеваемость корью в Европе достигла максимальных показателей за последние 25 лет. В прошлом году там было зарегистрировано 127 350 случаев заражения — вдвое больше, чем в 2023. Последний раз такие цифры регистрировались в Европе в 1997 году.