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В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспорта, повлекшие серьезные последствия, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Источник: Sputnik.uz

На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих министерств и ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в статью 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).

Было отмечено, что хотя деяние, предусмотренное данной статьей, признается преступлением, совершенным по неосторожности, в последнее время такие ДТП совершаются участниками дорожного движения, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за открытое пренебрежение правами пешеходов, велосипедистов, нарушение ПДД или совершение дорожно-транспортного происшествия, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.

В частности, в 2020—2024 годах 322 человека скончались в результате почти 600 ДТП из-за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2024 году в результате 405 ДТП, совершенных лицами, лишенными права управления транспортным средством, погибли 94 человека.

Такие случаи вызывают обоснованные возражения населения, и наши граждане через социальную сеть подчеркивают необходимость дальнейшего ужесточения действующего законодательства.

отметили участники заседания

В этой связи был рассмотрен вопрос подготовки законопроекта, предусматривающего более жесткое наказание за совершение правонарушения, установленного 266-й статьей УК лицом, лишенным права управления транспортным средством или лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.

В завершение участники заседания подчеркнули важность продолжения работы по совершенствованию законодательных предложений и усилению законодательных норм в данной сфере.

Статья 266 УК предусматривает несколько вариантов наказания за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлекшее повреждение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение:

  • штраф до 50 БРВ (18,75 млн сумов) с лишением определенного права до 3 лет;
  • ограничение свободы до 3 лет;
  • лишение свободы до 3 лет.

Если нарушение повлекло смерть человека, то последует лишение свободы на срок до 7 лет. При гибели двух и более лиц или иных тяжких последствиях максимальный срок составит 10 лет.