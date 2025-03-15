В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде

Было отмечено, что хотя деяние, предусмотренное данной статьей, признается преступлением, совершенным по неосторожности, в последнее время такие ДТП совершаются участниками дорожного движения, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за открытое пренебрежение правами пешеходов, велосипедистов, нарушение ПДД или совершение дорожно-транспортного происшествия, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.