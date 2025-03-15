В Смоленской области нашли более 1900 тел советских солдат за год

ВЯЗЬМА, 15 мар — РИА Новости. Более 1,9 тысячи тел советских солдат нашли в 2024 году на территории Смоленской области сотрудники поискового объединения «Долг», сообщила сотрудник смоленского областного центра «Долг» в Вязьме Галина Чемерис.
«(Сотрудники поисковых отрядов — ред.) 1950 (советских — ред.) солдат подняли, 456 имен установили за прошлый год. А за этот год уже за январь 15 имен уже установлено. Это все в Смоленской области», — сообщила Чемерис, отвечая на вопрос РИА Новости числе найденных за прошлых год в регионе тел советских солдат.
Сотрудница центра «Долг» заверила, что 23 апреля будет новая экспедиция поисковиков. «И в этом году, 23 апреля, мы отправляемся снова в поход и будем работать на определенной территории, в частности в Глинковском районе Смоленской области», — рассказала Чемерис.
Она напомнила, что поисковые отряды работают в Смоленской области с конца 1980-х годов. За всю историю «Долга» поисковики смогли найти более 50 тысяч тел солдат, но удалось установить более 5 тысяч имен.
На территории Смоленской области работают 82 поисковых отряда, членами которых становятся как люди со всей страны, так и неравнодушные жители СНГ.
«Еще приезжает вся страна, приезжают с разных республик: из Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана — приезжают со всех республик, чтобы поработать у нас, потому что погибали все солдаты всех национальностей. И они каждый хочет приложить руку, что “может быть, я в этот раз своего найду”, — отметила Чемерис.
Кроме того, сотрудница центра «Долг» рассказала о детских отрядах.
«Устраиваем трехдневные походы, одеваем (их — ред.) в красноармейскую форму, уходим, переправляемся через реки. Это гораздо глубже, чем туристический поход, потому что они с оружием, немцы нападают ночью, это все надо как-то преодолевать. Немножко детей учим, ну чуть закаляем», — сказала Чемерис.
Она подчеркнула, что дети сами приходят участвовать в таких походах, а после трехдневной экспедиции становятся более внимательными и отзывчивыми друг к другу.
Помимо советских солдат, сотрудники центра находят и тела нацистов. Чемерис уточнила, что немцев находят на территории Смоленской области каждый год.