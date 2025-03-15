В Смоленской области нашли более 1900 тел советских солдат за год

«Еще приезжает вся страна, приезжают с разных республик: из Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана — приезжают со всех республик, чтобы поработать у нас, потому что погибали все солдаты всех национальностей. И они каждый хочет приложить руку, что “может быть, я в этот раз своего найду”, — отметила Чемерис.