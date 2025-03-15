Бабушку из Мартыновки Курской области, спасшую внука, нашли погибшей

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Жительницу курского села Мартыновка Татьяну Васькову, спасшую внука из украинского плена, нашли погибшей, рассказала РИА Новости ее дочь Елена.
«Мне только что стало известно, что российские бойцы ее нашли в своем доме в Мартыновке», — сказала она.
Точные причины и дата смерти устанавливаются. Известно, что это произошло во время оккупации села со стороны ВСУ.
При Васьковой также обнаружили дневник. Его фотографии, сделанные военными, выложили в чатах соцсетей, созданных жителями Мартыновки.
«Она там жалуется на голод и холод, что дом разрушен. Пишет, что всех нас любит и что мы должны друг друга беречь. Много раз обращается ко мне. Это очень тяжело читать», — призналась собеседница агентства.
По ее словам, в дневнике упоминается и Виталий, племянник Елены и внук погибшей. Некоторые записи, судя по фото, датированы февралем этого года.
«Все эти месяцы мы ничего не знали о судьбе мамы, очень волновались о ней. Но не было никакой информации ни от военных, ни от соседей», — добавила Елена.
Новости о гибели матери пришли к женщине в тот момент, когда она переживает еще одну утрату. Двенадцатого марта при обстреле комбикормового завода в селе Козыревка Большесолдатского района погибли четверо сотрудников — трое мужчин и женщина.
«Одним из погибших был мой муж Александр. Вчера состоялись похороны», — поделилась собеседница агентства.
В середине августа прошлого года РИА Новости сообщало о 34-летнем Виталии Скибине, жителе Мартыновки, спасшемся из украинской оккупации и плена. Он рассказал, что вошедшие в село боевики связали его, после чего пошли грабить соседние дома, пообещав позднее расстрелять. Бабушка Виталия развязала внука, ему пришлось четыре часа выбираться из опасной зоны. Сама Татьяна Васькова идти с ним отказалась.