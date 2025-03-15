Бабушку из Мартыновки Курской области, спасшую внука, нашли погибшей

В середине августа прошлого года РИА Новости сообщало о 34-летнем Виталии Скибине, жителе Мартыновки, спасшемся из украинской оккупации и плена. Он рассказал, что вошедшие в село боевики связали его, после чего пошли грабить соседние дома, пообещав позднее расстрелять. Бабушка Виталия развязала внука, ему пришлось четыре часа выбираться из опасной зоны. Сама Татьяна Васькова идти с ним отказалась.