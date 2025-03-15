«Салават Юлаев» выиграл у минского «Динамо» со счетом 4:3

Сегодня, 15 марта, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
За команду гостей отличились Сэм Энэс (забросил шайбу в ворота соперников на девятой минуте матча), Егор Бориков (14) и Александр Волков (33). Победу хозяевам обеспечили Денис Ян (4), Джошуа Ливо (5), Ярослав Цулыгин (58) и Скотт Уилсон (забил гол в серии буллитов).
«СЮ» после 65 игр с 87 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в четверг — 21 ноября. Команда схлестнется в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
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