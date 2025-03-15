В Британии нашли таинственную 200-летнюю «ведьмину бутылку», но в ней было не вино

В Великобритании строители обнаружили 200-летнюю бутылку во время работ в Клитхорпсе. Мужчины подумали, что в ней находится ром, и хотели уже выпить содержимое. К счастью, руководитель проекта был на месте и не дал им испить из «ведьминой бутылки». Об этом сообщило издание BBC.