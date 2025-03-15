В Британии нашли таинственную 200-летнюю «ведьмину бутылку», но в ней было не вино

Студентка Линкольнского университета Зара Йейтс проанализировала жидкость с использованием сканера. Оказалось, что внутри находилась моча. Так называемые «ведьмины бутылки» использовались в
По другой версии, сосуд мог использоваться моряками для безопасного путешествия. В любом случае это важное открытие, подчеркнули в университете.
Ранее зловещие «ведьмины бутылки» вынесло на пляжи Атлантики. Учёные запретили открывать находки. Некоторые исследователи переживают, что внутри могут находиться колдовские заклинания.