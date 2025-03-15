Штормовое предупреждение: снег, туман и гололёд ожидаются в Казахстане 16 марта

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днём на юге и востоке преимущественно дождь. На западе, севере и юге области возможны гололёд и туман. Ветер юго-западный, на западе, севере и юге области с порывами до пятнадцати — двадцати метров в секунду. В Петропавловске ночью прогнозируются осадки (дождь, снег), гололёд и туман. Ветер юго-западный с порывами до 15 — 20 метров в секунду.