Штормовое предупреждение: снег, туман и гололёд ожидаются в Казахстане 16 марта

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
В Астане и Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд и туман. Ветер юго-западный и южный, с порывами до 15 — 20 метров в секунду. В Астане днём прогнозируются осадки, на дорогах возможна гололедица, ночью и утром — туман.
На севере и востоке Актюбинской области прогнозируются туман и гололёд.
В Жамбылской области, особенно на севере, юге и в горных районах, ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах с порывами до 15 — 20 метров в секунду. В Таразе временами возможен туман.
В Костанайской области ночью на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе и востоке области возможен гололёд, а на севере, западе и юге — туман. В Костанае утром и днём прогнозируется гололёд, ночью и утром — туман.
В центре, на юге и в горных районах Алматинской области ночью ожидается туман. В Конаеве ночью возможен туман.
В области Улытау прогнозируются туман и гололедица на дорогах. В Жезказгане ожидаются аналогичные условия.
С 16 по 18 марта на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.
В Атырауской области ночью и утром на западе и юге прогнозируется туман. Ветер южный и юго-западный, днём на западе и севере области с порывами до 15 — 20 метров в секунду.
В горных районах области Жетысу ночью ожидается туман. В районе Алакольских озёр восточный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
На севере и востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется туман. Ветер юго-западный, днём на западе и юге области с порывами до 15 — 20 метров в секунду. В Уральске ожидается туман.
На севере Восточно-Казахстанской области ночью и утром возможен туман. В Усть-Каменогорске в этот период также прогнозируется туман.
В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днём на юге и востоке преимущественно дождь. На западе, севере и юге области возможны гололёд и туман. Ветер юго-западный, на западе, севере и юге области с порывами до пятнадцати — двадцати метров в секунду. В Петропавловске ночью прогнозируются осадки (дождь, снег), гололёд и туман. Ветер юго-западный с порывами до 15 — 20 метров в секунду.