В Пролетарском районе Ростова восстановили водоснабжение

Напомним, из-за дефекта на трубопроводе без воды остались жители улиц Аксайской и Петрожицкого. Сотрудники «Ростовводоканала» оперативно заменили износившийся участок трубы диаметром 200 мм, который находился на глубине до 5 метров. Технику для проведения работ предоставила администрация района.