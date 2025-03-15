В Пролетарском районе Ростова восстановили водоснабжение

В Ростове-на-Дону ликвидировали аварию на водопроводе в Пролетарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации донской столицы. Происшествие случилось 15 марта.
Напомним, из-за дефекта на трубопроводе без воды остались жители улиц Аксайской и Петрожицкого. Сотрудники «Ростовводоканала» оперативно заменили износившийся участок трубы диаметром 200 мм, который находился на глубине до 5 метров. Технику для проведения работ предоставила администрация района.
В настоящее время водоснабжение в районе полностью восстановлено.