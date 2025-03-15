Две дочери остались без отца: в башкирском селе похоронили мужчину, погибшего еще год назад

Иршат Таймасович родился в селе Узянбаш в 1969 году. После десяти классов сельской школы отучился в Кунгурском лесотехническом училище в Пермском крае на слесаря-электромонтера. Проходил срочную службу стрелком в Хабаровском крае. После армии получил образование связиста, работал электриком в Кунгуре. В 1992-ом женился, в браке у мужчины родились две дочери.