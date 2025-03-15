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Две дочери остались без отца: в башкирском селе похоронили мужчину, погибшего еще год назад

В Башкирии простились с погибшим больше года назад бойцом СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 марта, в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Иршатом Мухамедьяровым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Иршат Таймасович родился в селе Узянбаш в 1969 году. После десяти классов сельской школы отучился в Кунгурском лесотехническом училище в Пермском крае на слесаря-электромонтера. Проходил срочную службу стрелком в Хабаровском крае. После армии получил образование связиста, работал электриком в Кунгуре. В 1992-ом женился, в браке у мужчины родились две дочери.

Последние несколько лет Иршат Таймасович трудился на пилораме в Узянбаше. В 2023 году он подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО. Его не стало в феврале прошлого года.

— Со слов близких, Иршат Мухамедьяров был спокойным, отзывчивым, доброжелательным, мужественным. В свободное время любил прогулки на природе с дочерями. Увлекался рыбалкой. Выражаем глубокие искренние соболезнования маме, супруге, дочерям Иршата Таймасовича, — заявили в администрации Белорецкого района.

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