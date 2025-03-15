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Из-за паводка в Башкирии ограничили движение по мосту

В Башкирии из-за паводка закрыли мост через реку Караелга.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 15 марта, в Кармаскалинском районе Башкирии перекрыли мост. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и Управления дорожного хозяйства региона.

С 20:30 власти ограничили движение для всех видов транспорта по сооружению через реку Караелга (десятый километр дороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма). Мост закрыли из-за подъема уровня паводковых вод.

Ограничения ориентировочно продлятся почти сутки — до 20:00 завтрашнего дня.

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