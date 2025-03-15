В Ростовской области стоимость сливочного масла достигла 1100 рублей

На территории Ростовской области средняя стоимость килограмма сливочного масла достигла 1082,84 рубля. Ростовстат рассказал, где в регионе можно сэкономить на этом продукте.
По данным на 10 марта 2025 года, самые выгодные цены на сливочное масло зафиксированы в Волгодонске — 1062,07 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена составляет 1084,55 рубля, а в Таганроге продукт обойдется дороже всего — 1093,71 рубля.
Что касается подсолнечного масла, то здесь также лидирует Волгодонск, где литр стоит 141,90 рубля. В Ростове-на-Дону этот продукт продается по самой высокой цене в регионе — 151,79 рубля.
Ранее стало известно, какие продукты в донском регионе стали стоить дороже всего за февраль текущего года.