В Ростовской области стоимость сливочного масла достигла 1100 рублей

По данным на 10 марта 2025 года, самые выгодные цены на сливочное масло зафиксированы в Волгодонске — 1062,07 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена составляет 1084,55 рубля, а в Таганроге продукт обойдется дороже всего — 1093,71 рубля.