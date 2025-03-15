В Сибае простились с известным актером и режиссером Вакилем Юсуповым

Сегодня, 15 марта, в Башкирии в здании Сибайского концертно-театрального объединения прошла церемония прощания с актером, режиссером, народным артистом Башкирии Вакилем Юсуповым. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.
Вакиль Бареевич родился 20 февраля 1952 года в деревне Аминево Баймакского района Башкирской АССР. В 1969 году он поступил в Уфимский государственный институт искусств, где обучался на театральном факультете. С 1973 года начал свою трудовую деятельность в Сибайском башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова. С сентября 1998-го был режиссером в Оренбургском государственном татарском театре драмы имени Мирхайдара Файзи. Спустя два года продолжил работать в Сибайском башкирском театре драмы.
За свою карьеру Вакиль Юсупов сыграл множество ролей в спектаклях классического и национального репертуара, среди которых «Чертово племя» Гусейна Мухтарова, «Старший сын» Александра Вампилова, «Дон-Жуан» Жана Батиста Мольера и многие другие. Он также снимался в башкирском кино, таком как «Долгое-долгое детство» и «Отряд Таганок» по произведениям Мустая Карима.
С 2004 года Вакиль Бареевич занимал пост директора и художественного руководителя Сибайского детского театра «Сулпан», а с 2005-го работал в Сибайской государственной филармонии. За последние годы он поставил более сотни спектаклей, включая «Карлик идет в школу», «До свидания, овраг», «Храбрый портняжка». Последней его режиссерской работой стал спектакль «Бабушка напрокат», премьера которого состоялась 4 марта 2025 года.
Вакиль Бареевич был награжден многочисленными почетными грамотами и званиями, включая звания заслуженного артиста Башкирской АССР (1979 год) и народного артиста Республики Башкортостан (1993).
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