В Сибае простились с известным актером и режиссером Вакилем Юсуповым

Вакиль Бареевич родился 20 февраля 1952 года в деревне Аминево Баймакского района Башкирской АССР. В 1969 году он поступил в Уфимский государственный институт искусств, где обучался на театральном факультете. С 1973 года начал свою трудовую деятельность в Сибайском башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова. С сентября 1998-го был режиссером в Оренбургском государственном татарском театре драмы имени Мирхайдара Файзи. Спустя два года продолжил работать в Сибайском башкирском театре драмы.