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Шесть населенных пунктов Башкирии стали жертвами весеннего половодья

В Башкирии талыми водами подтопило шесть поселений.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксировали первые случаи подтопления населенных пунктов талыми водами. Об этом сообщила в пресс-служба МЧС республики.

В селе Яратово (Баймакский район) на улице Насырова подтопило придомовую территорию. С помощью специализированной техники специалисты отвели талые воды.

В деревне Озерное (Абзелиловский район) администрация в профилактических целях расчистила канавы и организовала отвод воды. Это было сделано для недопущения подтопления низменных участков придомовых территорий.

В селе Коб-Покровка (Благоварский район) на улице Центральная также было зафиксировано подтопление придомовых участков. Местные власти организовали расчистку канавы.

В деревне Зириково (Гафурийский район) на улице Партизанская подтопило один придомовой участок. В настоящее время проводятся работы по расчистке водоотводных канав. Хозяин дома на время переехал к родственникам.

Под Уфой в деревне Жилино на улице Манежная тоже произошло подтопление одного участка. После расчистки водоотводной трубы уровень воды начал снижаться.

В селе Новояппарово (Давлекановский район) талые воды затопили дорогу, ведущую к населенному пункту. Сейчас движение по ней возможно только на автомобилях повышенной проходимости. Администрация сельсовета организовала дежурство специального транспорта для переправы жителей в случае необходимости.

— Все ситуации с подтоплением находится на контроле МЧС. Пострадавших нет, — заявили в экстренной службе.

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