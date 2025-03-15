Шесть населенных пунктов Башкирии стали жертвами весеннего половодья

В Башкирии зафиксировали первые случаи подтопления населенных пунктов талыми водами. Об этом сообщила в пресс-служба МЧС республики.
В селе Яратово (Баймакский район) на улице Насырова подтопило придомовую территорию. С помощью специализированной техники специалисты отвели талые воды.
В деревне Озерное (Абзелиловский район) администрация в профилактических целях расчистила канавы и организовала отвод воды. Это было сделано для недопущения подтопления низменных участков придомовых территорий.
В селе Коб-Покровка (Благоварский район) на улице Центральная также было зафиксировано подтопление придомовых участков. Местные власти организовали расчистку канавы.
В деревне Зириково (Гафурийский район) на улице Партизанская подтопило один придомовой участок. В настоящее время проводятся работы по расчистке водоотводных канав. Хозяин дома на время переехал к родственникам.
Под Уфой в деревне Жилино на улице Манежная тоже произошло подтопление одного участка. После расчистки водоотводной трубы уровень воды начал снижаться.
В селе Новояппарово (Давлекановский район) талые воды затопили дорогу, ведущую к населенному пункту. Сейчас движение по ней возможно только на автомобилях повышенной проходимости. Администрация сельсовета организовала дежурство специального транспорта для переправы жителей в случае необходимости.
— Все ситуации с подтоплением находится на контроле МЧС. Пострадавших нет, — заявили в экстренной службе.
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